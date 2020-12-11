Журнал TIME назвал персонами года Байдена и Харрис (фото)
Издание считает, что Байден может стать первым после Линкольна, кто унаследовал страну, когда под вопросом стоит ее жизнеспособность.
Американский журнал TIME назвал персонами года вероятного следующего президента США Джо Байдена и его вице-президента Камалу Харрис. Об этом издание сообщает в Twitter.
На звание "Человек года" претендовали сотрудники системы здравоохранения, активисты движения за расовую справедливость и нынешний президент США Дональд Трамп. При этом, Харрис в шорт-листе Time не было.
Журнал считает, что Байден "может стать первым после Линкольна (16-й президент США, его срок пришелся на время гражданской войны между северными и южными штатами), кто унаследовал страну, когда под вопросом стоит ее жизнеспособность".
Камалу Харрис журнал назвал символом "смены поколений, свежего взгляда и воплощение разнообразия Америки". Она может стать первой темнокожей женщиной на посту вице-президента в истории США.
"За смену американской истории, за демонстрацию того, что силы сочувствия превосходит ярость разделения, за то, что они разделяют видение исцеления в скорбящем мире, Джо Байден и Камала Харрис стали Человеком года 2020 по версии TIME", – сообщил шеф-редактор издания Эдвард Фелзенталь.
Напомним, в 2019 году "Человеком года" по версии Time стала шведская 17-летняя экоактивистка Грета Тунберг.