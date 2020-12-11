Культовый кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от COVID-19 (видео)

Режиссеру фильмов "Пьета" и "Мебиус" было 59 лет.

Всемирно известный южнокорейский кинорежиссер и сценарист Ким Ки Дук скончался в Латвии от коронавируса. Ему было 59 лет. Об этом 11 декабря сообщил портал Delfi.

Отмечается, что мужчина приехал в Латвию 20 ноября, а начиная с 5 декабря не выходил на связь.

По неофициальным данным, режиссер хотел купить дом в Юрмале и оформить вид на жительство, но на запланированную встречу не пришел.

После этого его коллеги начали поиски. Как уточнил директор ArtDocFest/Rīga Виталий Манский, Ким Ки Дук умер в больнице ночью от осложнений COVID-19.

Манский уточнил РБК, что официальное заявление о смерти будет делать дочь режиссера, которая сейчас находится в Южной Корее.

Кинокритик, главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин так прокомментировал в Facebook огромную утрату в киноискусстве: "Сюрреальный кошмар. Как из фильма самого Ким Ки Дука, причем позднего".

[ + – ]

Ким Ки Дук − лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского кинофестиваля за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля − за ленту "Самаритянка".

Также известны его картины "Весна, лето, осень, зима и снова весна", "Натянутая тетива", "Время", "Вздох", "Мебиус".

Ким Ки Дук родился 20 декабря 1960 года. Его режиссерский дебют состоялся в 1996 году с фильма "Крокодил".