В бразильском Манаусе добились "коллективного иммунитета" от коронавируса, - исследование

Однако это не спасло от новой волны коронавируса: местные власти практически никак не противоборствовали распространению болезни.

Ученые опубликовали исследование на основе анализа донорской крови, которое продемонстрировало, что в городе Манаус на севере Бразилии удалось достичь "коллективного иммунитета" к коронавирусу, однако не спасло город от новых волн пандемии. Исследование опубликовано в издании Science.

Население города Манаус в штате Амазонас в Бразилии составляет почти два миллиона и именно этот регион стал одним из "горячих точек" распространения коронавируса. В марте и апреле весь мир облетели кадры массовых захоронений и переполненных больниц в городе. Официальные цифры гласили: почти 50 000 инфицировалось, около двух с половиной тысяч скончалось.

Во всем штате Амазонас коронавирусом заразились более 185 тысяч человек, скончались почти пять тысяч.

При это отмечается, что эти цифры могут быть гораздо выше, так как многие скончались дома и не проходили тест на коронавирус.

[ + – ] Кладбище в Манаусе, где хоронили умерших от коронавируса

Впрочем, после пика, количество заболевших начало снижаться. Научное исследование под руководством Эстер Сердейры Сабину из Института тропической медицины Университета Сан-Паулу приходит к выводу, что Манаус достиг столь высокого уровня распространения инфекции, что речь может идти о так называемом "коллективном иммунитете".

Ученые проанализировали образцы донорской крови, сданной в период между февралем и августом в одной из больниц в Манаусе. Каждый месяц в распоряжении ученых было до 1100 образцов крови. В своем исследовании ученые протестировали образцы на наличие антител против коронавируса и узнали, что почти две трети протестированных в прошлом переболели коронавирусом.

Однако ученые отмечают, что в прессе термин "коллективный иммунитет" часто используют не совсем верно, так как в понимании ученых – достижение "коллективного иммунитета" – это момент, когда количество инфицированных снижается, а не когда завершается эпидемия. Так что обнадеживать пока было нечем. Пандемия продолжалась, но с меньшей интенсивностью.

[ + – ] Отделение интенсивной терапии в Манаусе

Биолог Наталья Пастернак Ташнер из Университета Сан-Паулу говорит, что "полного коллективного иммунитета можно достичь только с помощью прививок".

С конца сентября в Манаусе наблюдают новый рост количества зараженных. От коронавируса в среднем умирают семь пациентов с сутки, кроме того, в больницах переполнены отделения интенсивной терапии. Поэтому после исследований государственный фонд здравоохранения Fiocruz сделал вывод, что Манаус сейчас переживает вторую волну пандемии. Сейчас в городе переболело коронавирусом уже 76% населения.

Причин несколько: в июне, после уменьшения количества зараженных, были ослаблены ограничительные меры, что привело к массовым сборищам на пляжах и вечеринках. Власти снова запретили работу баров, ресторанов и ограничили работу магазинов, однако в штате Амазонас, как и в самом Манаусе не соблюдаются строгие правила дистанцирования, а также многие пренебрегают ношением масок и не соблюдают правила гигиены. Впрочем, винить в этом людей нельзя, многие живут за чертой бедности и у них нет для этого возможности. Многие даже не имеют доступа к чистой воде.

[ + – ] Трущобы (фавелы) в Манаусе/Фото: соцсети

Эстер Сабину убеждена, что со времени первой волны коронавируса, люди, получившие антитела, переболев COVID-19, сейчас сталкиваются с тем, что их иммунитет к заболеванию ослабевает и они заражаются снова. Однако сейчас нет исследований, показывающих насколько долго сохраняется подобный иммунитет и когда становится возможно заразится повторно.

[ + – ] Рынок в Манаусе/Фото: соцсети

Однако, наблюдая за ситуацией в Манаусе ученые сделали вывод, что пускать ситуацию на самотек, так как это было сделано местными властями – это неверный способ победить пандемию.

Просто наблюдать за ходом эпидемии, ожидая достижения коллективного иммунитета, как это хотели делать правительства некоторых стран и на что, видимо, надеялись в Бразилии, — это опасная стратегия, — считает Ташнер.

"Цена очень высока, как это демонстрирует пример Манауса. Если мы не будем применять карантинные меры и не проведем после эффективную кампанию прививок, мы не сможем избавиться от коронавируса", — считает биолог.