Умер актер Валентин Гафт (видео)

Причиной смерти 85-летнего артиста стал инсульт.

В субботу, 12 декабря, умер знаменитый российский и советский актер Валентин Гафт. Ему было 85 лет.

О случившемся сообщила жена актера, народная артистка РФ Ольга Остроумова, пишет "Интерфакс".

Она уточнила, что причиной смерти стал инсульт, после которого артист восстанавливался несколько лет.

Валентина Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище, на аллее актеров.

В августе 2019 года артист был госпитализирован после перенесенного инсульта, его состояние оценивалось как удовлетворительное.

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Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве в еврейской семье, приехавшей из украинских Прилук (Черниговская область).

В возрасте 22 лет он окончил Школу-студию МХАТ и дебютировал на сцене Театра им. Моссовета.

В кино Гафт дебютировал в 1956 году в эпизодической роли в картине "Убийство на улице Данте". Наиболее известны его актерские работы в фильмах "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово…", "Чародеи", "Небеса обетованные", "Семнадцать мгновений весны", "Анкор, еще анкор!", "Мастер и Маргарита", "Старые клячи", "12".

Помимо актерской деятельности, Гафт известен как литератор — автор остроумных и не всегда беззлобных сатирических четвертостиший-эпиграмм, и в меньшей степени — как лирический поэт. В связи со смертью артиста многие вспоминают его философское стихотворение "Бабочка", где есть такие строки:

"…Когда гусеница в кокон

Превратится не спеша,

Из-под нитяных волокон

Вырвется ее душа.

Жизнь былую озирая,

Улетит под небосвод.

Люди, мы не умираем,

В каждом бабочка живет.".

Валентин Гафт — лауреат театральных премий и кинонаград, в числе которых театральная премия Станиславского за вклад в развитие актерского искусства и кинопремия "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12". Также актер награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Гафт был включен в список деятелей культуры, действия которых угрожают национальной безопасности Украины, он также был фигурантом базы данных центра "Миротворец".