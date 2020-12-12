Зубную пасту признали средством борьбы с коронавирусом, - исследование

Полезна в борьбе с COVID-19 будет не всякая зубная паста, а та, которая содержит цинк и фторид олова.

Крупнейший производитель зубных паст компания Colgate-Palmolive заказала исследование, целью которого была попытка найти связь между составом зубной пасты и более или менее успешным противостоянием COVID-19.

Результаты исследования, опубликованные в профильном издании Dental Tribune, подтверждают: действительно, коронавирус SARS-CoV-2 можно с помощью зубной пасты определенного состава. Ключевыми элементами являются цинк и фторид олова. Если использовать такую пасту в течение 2 минут. она может полностью нейтрализовать вирус в полости рта, сообщает исследование.

Подобный эффект оказывает и жидкость для полоскания рта, причем даже быстрее: всего за 30 секунд. В этом случае также важен состав: обезвредить вирус помогает цетилпиридиний хлорид, который содержится в жидкости для свежего дыхания.

Тем не менее, авторы исследования уточняют, что считать зубную пасту "универсальным оружием" в борьбе с СOVID нельзя. И зубная паста, и жидкость для полоскания, и прочие средства для чистки зубов могут снизить вероятность передачи коронавируса или уменьшить скорость его распространения. Но не гарантируют полной защиты и тем более исцеления.