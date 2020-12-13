Опаснее всего — Турция. В 2020 в мире задержаны 235 журналиста и убиты 42

В 2020 году в Турции 67 работников СМИ попали за решетку.

В 2020 году из-за своей деятельности в мире было убито 42 работника СМИ, а за решетку попали 253. Об этом сообщается в докладе Международной федерации журналистов.

[ + – ] Самые опасные страны для журналистов

С точки зрения смертности самой опасной для журналистов оказалась Мексика. Там были убиты 13 журналистов. На втором месте Пакистан – там убили пять работников СМИ. В Афганистане, Индии, Ираке и Нигерии – по три, на Филиппинах, в Сомали и Сирии – по два, и в Парагвае, России, Швеции Йемене, Камеруне и Гондурасе – по одному.

Больше всего арестов журналистов в 2020 году было осуществлено в Турции. Там задержали целых 67 журналистов. На втором месте — Египет (21 журналист). В Китае было задержано 20 работников СМИ, в Эритрее — 16, в Саудовской Аравии — 14. В соседней Беларуси — 13 человек. В России арестовано 6 журналистов.

Также в докладе собрана статистика за последние 30 лет. С 1990 года в мире было убито 2 658 журналистов, половина из которых погибли в традиционно опасных для них странах: Ирак (339), Мексика (175), Филиппины (159), Пакистан (138), Индия (116), Россия (110), Алжир (106), Сирия (96), Сомали (93) и Афганистан (93).

Цензура в Турции процветает уже давно. Так, в 2019 году было уничтожено 301 878 книг, связанных с Фетхуллахом Гюленом — проповедником, обвиняемым в попытке госпереворота в 2016 году. При этом, некоторые из этих книг с политикой и пропагандой не связаны вообще. В 2016 году в стране был запрещен учебник по математике, содержавший формулу "из пункта F в пункт G". Дошло до того, что с автомобилей, принадлежавших суду города Денизли были сняты автомобильные номера с буквами FG.

В 2019 году Комитет по защите журналистов (CPJ) в специальном докладе назвал десять стран с самой жесткой цензурой. Там на первом месте оказалась Эритрея, на втором — Северная Корея.