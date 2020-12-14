Родом из 90-х. McDonald's открыл барбершоп, где делают одну прическу

Сеть McDonald’s в Швеции открыла первую специализированный барбершоп, где делают только один вид стрижки – длинную, раздвоенную челку, напоминающую букву "М" логотипа компании.

Крупнейшая в мире американская сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs открыла свою первую парикмахерскую. Теперь каждый желающий сможет сделать себе культовую прическу 90-х годов, которую носил звезда "Титаника" Леонардо Ди Каприо и футболист Дэвид Бекхэм, пишет Fox news.

"Когда мы поняли, что люди носят наши "золотые арки" (распространённое название логотипа McDonald’s, который представляет собой стилизованное изображение первой буквы бренда), мы должны были действовать", — сказал Стаффан Экстам, директор по маркетингу McDonald’s Sweden.

В компании отмечают, что при разработке идеи вдохновились "культовой причёской для мужчин из 90-х". Характерной чертой стрижки является длинная челка, разделенная прямым пробором и обрамляющая лицо.

"Мы открыли наш салон не только для того, чтобы охранять наш символ, но и чтобы сделать его популярным для всех. Парикмахерская посвящена нашим любимым амбассадорам, мы будем помогать им поддерживать их Golden M в идеальном состоянии, даже в условиях, когда мы не можем перемещаться настолько свободно, как обычно", — добавил Стаффан Экстам.

Пока, из-за пандемии коронавируса, барбершоп работает в онлайн-формате и дает клиентам видеоуроки, как самостоятельно сделать укладку "Golden M". В пресс-релизе сообщается, что в течение двух часов после цифрового запуска все онлайн-встречи с влиятельным стилистом Адамом Лукачем были полностью забронированы.

Кроме того, компания запустила нейросеть, которая анализирует фотографии на наличие "золотой арки". И те, кто обладает легендарной прической, смогут в ресторане быстрого питания получить бесплатный "Биг Мак".

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Напомним, что в январе этого года в Великобритании мусульманину в ресторане McDonaldʼs ошибочно продали завтрак из свиной колбасы. Мужчина был шокирован таким поступком и потребовал от компании компенсацию.