В Италии проснулась Этна, самый высокий вулкан в Европе (фото, видео)

Лавовые фонтаны били на несколько сотен метров, а шлейф пепла поднялся примерно на 5 км над уровнем моря.

13 декабря ориентировочно в 21:20 по местному времени началась активность в одном из жерл вулкана Этна, находящегося на восточном побережье Сицилии, автономной области в Италии. Спустя час активность начала снова быстро нарастать, после чего, судя по изображениям веб-камеры, из кратера начали бить фонтаны лавы на несколько сотен метров в высоту. Об этом рассказывает портал Volcano Discovery.

Также из-за этой активности поднялся плотный шлейф пепла высотой примерно 5 км над уровнем моря. Исследователи сообщили, что поток лавы вышел либо из вершины вулкана, либо из нового бокового отверстия на южном склоне кратера.

В Volcano Discovery поделились заснятым ими видео.

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Видео и фотографии с места событий публиковали и пользователи Twitter.

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Отметим, Этну называют самым высоким вулканом в Европе. На 2018 год ее высота составляла 3 295 метров над уровнем моря. Примечательно, что Этна может просыпаться несколько раз в год, извергая из себя лаву и пепел.

Последнее крупное извержение Этны произошло в 1992 году.

Ранее вулкан Этна просыпался и в мае 2019 года. Тогда тоже произошло извержение лавы.

А недавно на итальянском острове Стромболи, недалеко от Сицилии, проснулся одноименный действующий вулкан. В одном из кратеров Стромболи произошел мощный взрыв: "Произошел выброс пепла, из-за чего крыши домов в близлежащих населенных пунктах покрылись пирокластическим материалом".