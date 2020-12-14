Выборщики в США начали подавать свои голоса за будущего президента США

Официально имя избранного президента Конгресс США назовет только 6 января.

Члены коллегии выборщиков, представляющие кандидатов в президенты США, начали 14 декабря свое голосование на президентских выборах. Пока высказались выборщики примерно половины штатов, а до конца дня (до утра 15 декабря по киевскому времени) выскажутся все 50 штатов.

Пока с большим отрывом лидирует демократ Джо Байден. Он получил около 170 голосов, а республиканец Дональд Трамп – 110. В том числе за Байдена высказались выборщики ряда крупных "колеблющихся" штатов. Для победы нужно 270 голосов.

По подсчетам американских СМИ, во время голосования избирателей страны, в ноябре Байден набрал 306 голосов выборщиков против 232 у действующего президента.

Теоретически, выборщик может проголосовать не так, как ему поручили избиратели штата, но на практике такие случаи крайне редки.

Поданные декабря голоса выборщиков отправляются в Конгресс, где они будут подсчитаны 6 января на совместном заседании обеих палат под руководством вице-президента Майка Пенса. Конгресс же и объявит официально имя избранного президента США.

Вступление в должность президента состоится 20 января.

Кандидат от демократов Джо Байден, уже объявленный СМИ победителем президентских выборов, планирует из-за пандемии коронавируса провести сокращенную церемонию инаугурации. Об этом сообщил его помощник Рон Клейн, которого Байден намерен назначить главой администрации Белого дома. "Мы знаем, что люди хотят праздновать. Здесь есть что отпраздновать. Мы просто хотим найти способ сделать это максимально безопасно", – сказал он.