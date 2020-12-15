В Британии гомосексуалам и бисексуалам позволят быть донорами крови

Запрет действует в стране еще с 1980-х годов и годами осуждался ЛГБТК, как гомофобный

В Великобритании с 2021 года разрешат сдавать кровь геям и бисексуалам, отменив запрет, который действовал в стране с начала эпидемии ВИЧ/СПИДа в 1980-х годах. Однако будут действовать некоторые условия. Об этом пишет CNN.

В министерстве здравоохранения заявили, что с 2021 года мужчины, состоящие в длительных отношениях, смогут сдавать кровь "в любое время". Но мужчинам, которые практикуют открытые отношения, придется воздерживаться от секса в течении трех месяцев перед сдачей крови.

Правила, запрещающие гомосексуальным мужчинам и бисексуалам сдавать кровь, были введены во многих странах после кризиса СПИДа, при этом учреждения здравоохранения утверждали, что они с большей вероятностью, чем другие люди, могут заразиться недугом половым путем.

Но участники кампании ЛГБТК и другие группы годами выступали против подобных запретов, напоминая, что подобным образом власти подтверждают стереотипные представления о гомосексуалах и бисексуалах, а также отмечая, что при современных методах скрининга пропустить инфекцию в донорской крови почти невозможно.

Теперь в Великобритании каждого потенциального донора будут изучать индивидуально.

"Это положительный шаг, и это признание людей за их действия, а не за их сексуальные предпочтения", — сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Этот шаг был положительно воспринят благотворительными организациями ЛГБТК, но многие настаивали на дальнейших изменениях, чтобы позволить большему количеству геев и бисексуалов делать потенциально спасительные пожертвования.

"Это изменение поможет гарантировать, что больше геев и бисексуальных мужчин могут сдавать кровь, и представляет собой важный первый шаг на пути к политике отбора донорских средств, полностью основанной на индивидуальной оценке риска", — заявила Нэнси Келли, исполнительный директор группы по защите прав ЛГБТК Stonewall.

Напомним, в Великобритании однополые отношения были декриминализованы только в 1967 году в Англии и Уэльсе, в Шотландии – в 1980 году, в Северной Ирландии – лишь в 1982 году.