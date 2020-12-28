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104-летний врач из Мичигана за свою карьеру оплодотворил сотни пациенток без их ведома

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филип певен, мичиган
Фото: SWNS | Доктор Филип Певен из Мичигана

И стал отцом сотен детей, которые сейчас пытаются найти своих единокровных братьев и сестер

Семейный врач по имени Филип Певен, который недавно отпраздновал свой 104 год рождения, оказался отцом сотен детей, причем иногда он оплодотворял их матерей без их ведома. И делал это на протяжении своей более чем 40-летней карьеры, ведь на пенсию он ушел в возрасте 70 лет. Об этом пишет The Sun.

Группа "детей Певена" уже прошла тест ДНК и выяснила, что они являются единокровными братьями и сестрами.

Одна из женщин, Хайме Холл пришла за объяснениями к доктору, который сейчас проживает в доме престарелых, и он признал, что является ее отцом. "Все мы родились в одной больнице, во всех наших свидетельствах о рождении доктор Певен указан как наш акушер, а не отец", — рассказала Холл.

хайме холл, филип певен, доктор, мичиган
Хайме Холл и ее отец - доктор Певен
хайме холл, филип певен, доктор, мичиган
Свидетельство о рождении, подписанное доктором Певеном

Оказалось, что доктор Певен использовал свою собственную сперму, чтобы оплодотворять своих пациенток. Причем делал он это как официально, как донор спермы, так и без ведома пациенток, практикуя, как акушер-гинеколог.

Холл отмечает, что ее родители понятия не имели, как доктор Певен им "помог". Они посещали его в больнице Грейс в Мичигане в начале 50-х и консультировались по поводу зачатия, но не более.

хайме холл, филип певен, доктор, мичиган
Маленькая Хайме со своими родителями

Женщина рассказала, что начала расследование после того, как отправила свой анализ ДНК, на веб-сайт 23andMe и оказалось, что ее образец совпадает с еще пятью образцами. Но теперь она уверена, что единокровных братьев и сестер у нее гораздо больше. Также анализ ДНК показал, что у нее в роду были евреи-ашкеназы, что до расследования показалось женщине невозможным.

Впрочем, Холл не держит зла на доктора Певена, ведь именно благодаря ему она и появилась на свет.

филип певен, доктор, мичиган
Еще одна дочь доктора Певена - Джин Ландерс

Сам доктор пояснил, что был "пионером, одним из первых, что делал что-то подобное", и отметил, что кроме него свою сперму сдавали и некоторые другие врачи в больнице Грейс. "От них родилось много детей", — сообщил Певен.

Интересно, но это также подтвердилось. Оказалось, что Линн, старшая сестра Хайме Холл, родилась от одного из врачей, которые работали вместе с доктором Певеном. 