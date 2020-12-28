104-летний врач из Мичигана за свою карьеру оплодотворил сотни пациенток без их ведома

И стал отцом сотен детей, которые сейчас пытаются найти своих единокровных братьев и сестер

Семейный врач по имени Филип Певен, который недавно отпраздновал свой 104 год рождения, оказался отцом сотен детей, причем иногда он оплодотворял их матерей без их ведома. И делал это на протяжении своей более чем 40-летней карьеры, ведь на пенсию он ушел в возрасте 70 лет. Об этом пишет The Sun.

Группа "детей Певена" уже прошла тест ДНК и выяснила, что они являются единокровными братьями и сестрами.

Одна из женщин, Хайме Холл пришла за объяснениями к доктору, который сейчас проживает в доме престарелых, и он признал, что является ее отцом. "Все мы родились в одной больнице, во всех наших свидетельствах о рождении доктор Певен указан как наш акушер, а не отец", — рассказала Холл.

[ + – ] Хайме Холл и ее отец - доктор Певен

[ + – ] Свидетельство о рождении, подписанное доктором Певеном

Оказалось, что доктор Певен использовал свою собственную сперму, чтобы оплодотворять своих пациенток. Причем делал он это как официально, как донор спермы, так и без ведома пациенток, практикуя, как акушер-гинеколог.

Холл отмечает, что ее родители понятия не имели, как доктор Певен им "помог". Они посещали его в больнице Грейс в Мичигане в начале 50-х и консультировались по поводу зачатия, но не более.

[ + – ] Маленькая Хайме со своими родителями

Женщина рассказала, что начала расследование после того, как отправила свой анализ ДНК, на веб-сайт 23andMe и оказалось, что ее образец совпадает с еще пятью образцами. Но теперь она уверена, что единокровных братьев и сестер у нее гораздо больше. Также анализ ДНК показал, что у нее в роду были евреи-ашкеназы, что до расследования показалось женщине невозможным.

Впрочем, Холл не держит зла на доктора Певена, ведь именно благодаря ему она и появилась на свет.

[ + – ] Еще одна дочь доктора Певена - Джин Ландерс

Сам доктор пояснил, что был "пионером, одним из первых, что делал что-то подобное", и отметил, что кроме него свою сперму сдавали и некоторые другие врачи в больнице Грейс. "От них родилось много детей", — сообщил Певен.

Интересно, но это также подтвердилось. Оказалось, что Линн, старшая сестра Хайме Холл, родилась от одного из врачей, которые работали вместе с доктором Певеном.