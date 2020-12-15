Нашлась работа после выборов: Иванка Трамп грузила коробки с едой бедным семьям (фото)

Известная своей элегантностью дочь президента США появилась на публике в обычной рабочей одежде.

Иванка Трамп, дочь уходящего со своего поста президента США Дональда Трампа, приняла участие в акции "Фермеры семьям", доставляя продуктовые коробки нуждающимся семьям в штате Вирджиния.

Известная своей элегантностью и умением стильно одеваться Иванка Трамп появилась на публике не в роскошной одежде, а в обычной черной удлиненной куртке, черных штанах и высоких резиновых сапогах.

Снимками с акции Иванка поделилась в Instagram: она вместе с другими активистами грузила картонные коробки с едой в машину и развозила их нуждающимся.

"Замечательно, что мы объединились с фермерами по всей стране, чтобы доставить продукты самым уязвимым слоям населения", – сказала Иванка Трамп.

Несмотря на активную физическую работу, Иванка оставила волосы распущенными и не забыла про защитную маску.

Пользователи соцсетей в основном высоко оценили такой поступок дочери президента США.

"Благослови тебя Бог, Иванка! Ты сама можешь баллотироваться в президенты", – написал один из них.

Иванка Трамп – дочь Дональда Трампа от его второй жены, чешской модели Иваны Трамп. Она начинала свою карьеру, как модель, однако в 2017 году заняла должность ассистента президента США Дональда Трампа на неоплачиваемой основе. Ее муж Джаред стал старшим помощником президента.

Напомним, школьная подруга Иванки Трамп журналистка Лисандра Орстром рассказала о ее одержимости деньгами и статусом.