В США утвердили первого за 12 лет посла в Беларуси

Кадровый дипломат Джули Фишер ранее работала в посольствах США в Тбилиси и Киеве.

Сенат США впервые за 12 лет утвердил посла Соединенных Штатов в Беларуси. Им стала кадровый дипломат Джули Фишер, которая до этого занимала должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому Союзу.

Трансляция заседания Сената велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Кандидатуру Фишер внес на рассмотрение еще в начале мая президент США Дональд Трамп. В августе ее одобрили в комитете Сената по иностранным делам, а в сентябре – представили на голосование сенаторам.

В послужном списке Фишер – выполнение обязанностей временного поверенного в делах посольства США в России, заместителя главы миссии США в НАТО, а также работа в посольствах США в Тбилиси и Киеве. Джули Фишер владеет русским, французским и грузинским языками.

Когда Фишер поедет в Минск пока неизвестно.

С 2008 года в Беларуси не было американского посла. Отношения стран ухудшились в 2000-х, когда США ввели санкции. В марте 2008 года Беларусь отозвала своего представителя в Вашингтоне, а штат посольства США в Минске сократили с 35 до 5 человек. В сентябре 2019 года США и Беларусь заявили об обмене послами. Тогда впервые за 25 лет в Беларусь с визитом прибыл госсекретарь США.В июле 2020 года Александр Лукашенко впервые с 2008 года назначил посла в США – им стал заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

Напомним, комитет Сената США по иностранным делам утвердил кандидатуру генерала Кита Дейтона на должность посла США в Украине.