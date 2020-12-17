В США подтвердили факт кибератаки на правительственные структуры

Истинные масштабы проведенной кибератаки только выясняются.

Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Управление директора национальной разведки (ODNI) подтвердили масштабную кибератаку на правительственные структуры США. Об этом говорится в совместном заявлении.

Сейчас истинные масштабы проведенной кибератаки только выясняются.

"Это развивающаяся ситуация, и, хотя мы продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере понять масштабы этой кампании, мы знаем, что эта кибератака затронула сети внутри федерального правительства", — говорится в заявлении.

Для расследования взлома сформирована единая координационная группа по кибербезопасности (UCG).

Федеральным гражданским агентствам поручено немедленно отключиться от программы Orion от SolarWinds.

SolarWinds – американская компания, которая специализируется на разработке ПО для бизнеса по управлению инфраструктурой, локальными сетями и другими системами. Штаб-квартира компании находится в Остине, штат Техас.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что хакеры, поддерживаемые российскими властями, стоят за широкой шпионской кампанией, которая поставила под угрозу ряд государственных ведомств США, включая Министерство финансов и торговли и другие правительственные учреждения. По словам инсайдеров, глобальная шпионская кампания длилась несколько месяцев.