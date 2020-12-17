Директор предприятия во Франции взял в заложники жену, двое ранены (видео)

Правоохранители не исключают, что речь идет о ссоре на бытовой почве.

Во французском городе Домон (департамент Валь-дʼУаз) директор предприятия удерживает в заложниках собственную жену. Как сообщает телеканал BFM, прибывшие на место происшествия жандармы обнаружили у здания двух раненых.

Пострадавшим оказана помощь.

Правоохранители вступили со злоумышленником в переговоры.

В жандармерии не исключают, что речь идет о ссоре на бытовой почве.

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Напомним, возможный захват заложников в компании Ubisoft, который спровоцировал крупную операцию в Монреале, оказался ложным.