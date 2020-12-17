Мир
Директор предприятия во Франции взял в заложники жену, двое ранены (видео)
234
Правоохранители не исключают, что речь идет о ссоре на бытовой почве.
Во французском городе Домон (департамент Валь-дʼУаз) директор предприятия удерживает в заложниках собственную жену. Как сообщает телеканал BFM, прибывшие на место происшествия жандармы обнаружили у здания двух раненых.
Пострадавшим оказана помощь.
Правоохранители вступили со злоумышленником в переговоры.
В жандармерии не исключают, что речь идет о ссоре на бытовой почве.
Напомним, возможный захват заложников в компании Ubisoft, который спровоцировал крупную операцию в Монреале, оказался ложным.