Конгресс депутатов Испании одобрил эвтаназию, но только для своих граждан

Право на смерть станет одной из услуг, предоставляемых Национальной системой здравоохранения Испании.

Конгресс депутатов Испании – Нижняя палата парламента страны – одобрила легальное самоубийство, сообщила газета "El Pais". Проект закона "о праве на эвтаназию" поддержали 198 депутатов, против проголосовали – 138, и еще двое – воздержались.

Согласно документу, запросить эту процедуру эвтаназии сможет совершеннолетний гражданин королевства или человек имеющий вид на жительство в Испании. Причем решение об эвтаназии может принять только сам больной.

От решившегося на самоубийство потребуется подтвердить свои намерения не менее четырех раз, причем каждая из четырех заявок на эвтаназию будет рассмотрена отдельно, специальной комиссией. При этом, кандидат будет иметь право в любой момент отозвать свое заявление или попросить об отсрочке.

Как отмечается в документе, закон был разработан с целью регулирования права на добровольное лишение себя жизни для неизлечимо больных людей или граждан, страдающих от серьезного, хронического и приводящего к потере трудоспособности заболевания, которое вызывает "невыносимые физические или психические страдания" без возможности излечения или улучшения.

"Как общество мы не можем оставаться безучастными перед лицом невыносимых страданий некоторых людей. Мы знаем, что в некоторых случаях, чтобы умереть достойно, необходима профессиональная помощь", – отметил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья. Политик подчеркнул, что неизлечимо больные люди, которые испытывают страдания, имеют "право на помощь в смерти".

Данный законопроект инициировала "Испанская социалистическая рабочая партия" в начале мая 2020 года. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Верхней палаты парламента Испании – в Сенат. Как сообщает "ТАСС", ссылаясь на прогнозы экспертов, закон может вступить в силу уже в первой половине 2021 года.

После того, как закон вступит в силу, властям Испании необходимо будет внести изменения в статью 143 Уголовного кодекса, согласно которой помощь другому человеку в стремлении умереть считается преступлением. Таким образом, право на смерть станет одной из услуг, предоставляемых Национальной системой здравоохранения Испании.

Отметим, что первой страной в мире, которая легализовала эвтаназию, были Нидерланды, где она стала доступна в 2002 году. В настоящее время пассивная эвтаназия, или прекращение поддерживающей терапии, официально разрешена в 40 странах мира.

Так, в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Эстонии и Швейцарии практикуются добровольная активная эвтаназия и ассистируемое самоубийство. В Германии, Албании, Колумбии, Японии, Канаде, и в ряде штатов США легализовано ассистируемое самоубийство. В Швейцарии законы об эвтаназии позволяют практиковать "суицидальный туризм", который уже лишил жизни более тысячи человек.