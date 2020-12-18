Алиев вступился за Пашиняна: вооруженные силы Армении развалили еще до него

Алиев призвал армянскую оппозицию не использовать сложившуюся ситуацию против Пашиняна и в своих политических целях.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вступился за премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Так, выступая на саммите глав государств СНГ в четверг, 17 декабря Алиев заявил, что бремя ответственности за поражение армянской армии лежит не на Пашиняне, а на прежнем руководстве Армении.

"Сейчас в Армении очень напряженная ситуация, я не буду ничего комментировать, с учетом того, что премьер-министр Армении не участвует в нашем заседании. Единственное, что хотел бы сказать, совершенно не имея намерения вмешиваться как-то во внутриполитические процессы в Армении, но та армия, которая была разгромлена – это не армия Пашиняна. Это армия, которую создавал Кочарян и Саркисян на протяжении 20-ти лет", – заявил Алиев.

[ + – ] Запись онлайн-саммита глав государств СНГ / YouTube-канал "РБК"

"И наши города: и Агдам, и Физули, и Джебраил, и Зангелан и Кубатлы уничтожала тоже не армия Пашиняна. Он не давал таких указаний. Во-первых там уже нечего дальше было разрушать. Это все делалось режимом Кочаряна и Саркисяна", – подчеркнул президент Азербайджана.

Речь идет о Роберте Кочаряне, который дважды (в 1994 и 1996 гг.) избирался президентом непризнанного Нагорного Карабаха, а с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года две каденции подряд занимал пост президента Армении, с переизбранием в марте 2003-го. Также Алиев имел ввиду Сержа Саркисяна, который был следующим после Кочаряна президентом Республики Армения, пробыв в кресле главы государства с 9 апреля 2008 года по 9 апреля 2018-го.

"Поэтому те, кто пытается сейчас использовать ситуацию в своих политических целях и атаковать Пашиняна, они должны понимать – это не его армия. Он не успел бы создать ее. И практически, да, может быть он не успел сделать то, что нужно было сделать, но 20 лет эту армию создавали Кочарян и Саркисян. И мы разгромили их армию".

Кроме того, Алиев отметил, что в настоящее время специальная комиссия готовится приступить к оценке ущерба, нанесенного предыдущими лидерами Армении в Нагорном Карабахе, а также напомнил властям РА, что за него придется ответить в международных судах и впоследствии рассчитаться.

Добавим к этому, что в случае поражения армии Азербайджана, самому Алиеву, который последних четыре раза побеждал на президентских выборах (в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах) перекладывать ответственность было бы просто не на кого. Напомним, что до Ильхама Алиева с 1993 по 2003 года Азербайджаном управлял его отец Гейдар Алиев. Алиев-старший правил два срока подряд с переизбранием в октябре 1998 года.

Неизвестно, каким образом на рейтинге действующего премьер-министра Армении отразится новое заявление Алиева, однако еще в ноябре президент Азербайджана публично насмехался над Николом Пашиняном, сразу после подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху.