"Есть 72 часа": Болгария требует, чтобы российский дипломат убрался из страны

Дипломата высылают из страны по подозрению в шпионаже.

Министерство иностранных дел Болгарии назвало "personaе non grataе" (персоной нон грата) одного из дипломатов в российском посольстве, которое находится в столице страны, Софии. Мужчина обязан покинуть страну в течение 72 часов. Причиной такого решения назвали "действия, несовместимые с дипломатическим статусом", передает BGNES.

В Прокуратуре Республики Болгария заявили, что гражданин Российской Федерации занимался шпионской деятельностью: он собирал военную информацию, в том числе о количестве военнослужащих США, которые находились в Болгарии на международных учениях. По информации правоохранителей, сведения собирались для передачи военной разведке в Москве. Для получения доступа к секретной информации россиянин подкупил гражданина Болгарии. Сведения, за которыми охотился дипломат РФ, являются государственной тайной.

Действия россиянина квалифицировали по ст. 104 Уголовного кодекса Болгарии ("шпионаж"), однако досудебное расследование решили прекратить, поскольку подозреваемый пользуется дипломатическим иммунитетом.

Ноту касательно ситуации передали заместителю главы дипломатической миссии РФ в Болгарии.

На официальной странице посольства РФ в Болгарии сообщили, что болгарский МИД объявил персоной нон грата военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве.

"Безосновательная высылка главы представительства Министерства обороны Российской Федерации не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе. Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер", — ответили в посольстве РФ.

Напомним, в конце сентября этого года Болгария выслала из страны двух российских дипломатов. Их тоже заподозрили в шпионаже: те якобы пытались получить информацию о планах модернизации болгарской армии и поддержании технической пригодности вооруженных сил страны, а затем передать ее военной разведке РФ в Москве.

А в середине августа власти Словакии выслали трех сотрудников посольства РФ в Братиславе обратно в Россию. По информации словацких разведывательных служб, их деятельность нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.