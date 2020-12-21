Паника в самолете: на борту рейса United от коронавируса умер пассажир, совравший о диагнозе

Бортпроводники пытались сделать ему искусственное дыхание и массаж сердца

На борту самолета американской компании United Airlines воцарился хаос после того, как один пассажир скончался во время полета. Его пытались реанимировать бортпроводники, но ничего не помогло. Об этом пишет CNN.

Самолет с 179 пассажирами на борту направлялся из Орландо, Флорида, в Лос-Анджелес, мужчине было плохо еще до вылета, другие пассажиры утверждают, что он тяжело дышал и сильно потел, однако, когда при регистрации представители компании спросили, есть ли у него симптомы COVID-19, то мужчина сказал, что нет.

После 90 минут полета его состояние ухудшилось, пилот принял решение сажать самолет, однако мужчина потерял сознание и перестал дышать. Бортпроводники обратились к пассажирам, спрашивая, есть ли среди них врачи и "сразу несколько человек поднялись со своих мест".

[ + – ] Снимок, сделанный одним из пассажиров рейса 591 компании United Airlines [ + – ] Снимок, сделанный одним из пассажиров рейса 591 компании United Airlines

Массаж сердца проводил Тони Альдапа, один из медиков, оказавшихся в числе пассажиров. "Я встал и сказал, я могу помочь с сердечно-легочной реанимацией. Мы делали массаж сердца, надели на него кислородную маску, для искусственной вентиляции легких использовали мешок Амбу — механическое ручное устройство, никто не делал искусственное дыхание рот в рот", — отметил Тони. Он также сказал, что жена умершего мужчины несколько раз повторила о том, что у ее мужа были симптомы коронавируса еще на прошлой неделе: у него пропали обоняние и вкус, однако тест он не делал. Собирался его сдать после прибытия в Лос-Анджелес. Однако при регистрации ни она, ни ее муж не признались в том, что он болен и прошли на борт.

После того, как мужчина умер, самолет посадили в Новом Орлеане и передали его тело медикам. Его место и проход между креслами, где проводились реанимационные действия, протерли и самолет продолжил свой рейс.

Тони Альдапа также рассказал, что хоть он и не жалеет о том, что напрямую контактировал с больным, и был покрыт его потом и мочой после безуспешных попыток реанимации, но теперь у него у самого проявились симптомы коронавируса и он вынужден сидеть дома на самоизоляции в ожидании результатов теста. Авиакомпания и семья умершего с ним так и не связались.

[ + – ] Медик Тони Альдапа, пытавшийся спасти пассажира

"Здоровье и безопасность наших сотрудников и клиентов являются нашим наивысшим приоритетом, поэтому у нас есть различные политики и процедуры, такие как требования к маскам и требование, чтобы клиенты заполняли контрольный список, подтверждая, что они у них не был диагностирован COVID-19 в течение последних 14 дней и они не имеют симптомов, связанных с COVID", — говорится в заявлении авиакомпании. Они также отметили, что действия бортпроводников были правильными, но теперь все они ожидают результатов теста на коронавирус и отправлены на двухнедельный карантин. Отметим, что изначально они говорили о том, что пассажир скончался от сердечного приступа. Поэтому и не поменяли самолет и позволили другим пассажирам оставаться на своих местах.

[ + – ] Снимок, сделанный одним из пассажиров рейса 591 компании United Airlines

Пассажиры, летевшие этим же рейсом, заявили, что авиакомпания "наплевательски" отнеслась к безопасности пассажиров.

"Могу я спросить, как вы, ребята, позволили мне сесть на самолет вчера вечером? Он трясся и вспотел, когда садился в самолет. Он был явно болен, а затем умер в полете. У нас была аварийная посадка в Новом Орлеане, после чего мы даже не поменяли самолет", — отметила одна из пассажирок в соцсетях.

"Мы все сидели и ждали, пока вы, ребята, очистите его кровь и микробы влажными салфетками. Так вы, ребята, относитесь к безопасности и здоровью других людей?", — написал другой пассажир.

Также пассажиры недовольны поведением жены умершего, ведь они не отправились в больницу, а проигнорировали симптомы и поднялись на борт, подвергая опасности жизни других людей. Впрочем, те уже заявили, что него были проблемы с давлением и он просто чувствовал себя плохо.