ФСБ назвала подделкой разговор Навального со своим предполагаемым отравителем

Видео "разговор с убийцей" набрало уже 11,2 млн просмотров.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила заявление через российские информагентства. В нем говорится, что распространенное Алексеем Навальным "так называемое "расследование"… представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов ФСБ, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб".

Также ФСБ считает, что опубликованная запись разговора с Константином Кудрявцевым "является подделкой". Такой вывод спецслужба делает на основании того, что Навальный при звонке применил подмену номера. Это "известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора", – заявили в в ФСБ.

ФСБ в своем заявлении не называет Кудрявцева по имени или фамилии. Также не говорится, работает ли собеседник Навального в ФСБ.

Соратницу Навального – юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали 21 декабря у дома Кудрявцева. Она планировала поговорить с ним о случившемся на камеру. Ее отпустили после опроса в рамках доследственной проверки по уголовному делу, заведенному по статье ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).

Напомним, 21 декабря, Навальный опубликовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым – "разговор с убийцей" . Тот в частности рассказал, как обрабатывал отравляющим веществом его вещи.

На утро 22 декабря видео Навального, где он разговаривает о своем отравлении, набрало 11,2 млн просмотров.