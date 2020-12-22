Антимонархисты разослали фотографии голой любовницы короля Таиланда по сотням адресов

Ранее Сининат Вонгваджирапакди впала в королевскую немилость и несколько месяцев отсидела в тюрьме

Тайские оппозиционеры совершили очередной выпад в сторону тамошней монархии. Они разослали более 1000 откровенных фотографий официальной королевской любовницы Сининат Вонгваджирапакди по сотням адресов. Об этом пишет Daily Mail.

Так, несколько десятков снимков получил Эндрю МакГрегор Маршаллу, британский журналист, известный своей критикой в адрес короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна. Он подтвердил, что некоторые фотографии были очень откровенными.

Также снимки получил тайский академик Павин Чачавалпонгпун, которому пришлось сбежать в Японию, спасаясь от уголовного преследования за критику монарха Таиланда. Было распространено более 1000 фотографий, сделанных в период с 2012 по 2014 год причем часть из них это селфи.

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Сининат, также известная как Кои Вонгваджирапакди, была удостоена титула королевской любовницы по случаю 67-летия короля в июле прошлого года.

Также король, имеющий полубожественный статус, женат на Сутиде, которая имеет статус официальной королевской супруги.

Обе дамы служили в армии и умеют водить военную технику, так, Сининат является военным пилотом и любит фотографироваться в кабине истребителя.

[ + – ] Сининат Вонгваджирапакди в кабине истребителя/Все фото: Thaipost

Сутида ранее работала бортпроводником в Thai Airways, а Сининат — военной медсестрой.

У 68-летнего короля семеро детей от трех предыдущих браков, все из которых закончились разводом.

Когда король сбежал в самоизоляцию во время пандемии коронавируса в немецкий отель, Сининат впала в немилость за то, что, якобы пыталась навести порчу на королеву и ее отправили в тюрьму. Однако позже король ее помиловал и вернул ей титулы и военные звания.

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В августе Royal Gazette сообщила, что Сининат не была запятнана какими-либо проступками, и ее опала не должна свидетельствовать о том, что она когда-либо теряла свои привилегии.

Напомним, в стране проходят крупные антиправительственные митинги. Одно из главных требований – реформа монархии. Митинги начались после того, как избранному в марте 2019 года премьер-министру Праюту Чан-Оча продлили полномочия еще на четыре года. Крупнейший митинг прошел 16 августа – около 10 тыс. человек собрались возле монумента демократии в Бангкоке. На нем призывали к демократическим реформам, изменению конституции, написанной военными, и к роспуску парламента. Многие демонстранты уже не верят в божественность монархии, как это традиционно было в Таиланде.