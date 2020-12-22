В РФ психиатр призвал россиян 31 декабря больше танцевать, а 1 января – не похмеляться

В Минздраве РФ считают, что привычка похмеляться может привести к инфарктам и инсультам.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн посоветовал россиянам не похмеляться на следующий день после употребления спиртных напитков, так как это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, 1 января многие люди не прислушиваются к советам врачей и начинают похмеляться.

"Запомните, я обращаю на это особое внимание, на следующий день это не похмелье, это остатки интоксикации, и наслаивать новый алкоголь на непереработанный старый очень опасно. Это вызывает ассоциированные с алкоголем различные расстройства, и прежде всего сердечно-сосудистой системы", – предупредил специалист.

В результате это может привести к остановке сердца, инфаркту и инсульту.

Нарколог напомнил, что алкоголь не лечит депрессию, не способствует похудению, а только добавляет калории. Он добавил, что лучший способ отойти от употребления алкоголя – долго спать на следующий день, медленно передвигаться и щадить себя.

Он также отметил, что отсутствие двигательной активности при потреблении алкогольных напитков усиливает опьянение, поэтому во время новогоднего застолья нужно больше двигаться или танцевать.

Отметим, ранее Ульяна Супрун, которая была и.о. министра здравоохранения Украины, опровергла миф о том, что для того, чтобы уберечься от похмелья и быстрого опьянения нужно съесть горсть активированного угля. По ее словам, активированный уголь может связываться с токсичными веществами, но не всеми.