Сотни верблюдов умерли в пустыне Дубая, наевшись пластиковых отходов

Ученые и ветеринары обнаружили комки пластиковых пакетов в желудках животных

В пустыне эмирата Дубай умерли по меньшей мере три сотни верблюдов. Оказалось, что все они ели пластиковые отходы, который ветрами приносит ветер со свалок. Об этом пишет Daily Mail.

Пластик похож на естественную пищу верблюдов, к тому же он содержит остатки пищи, так что животные его поедают, но не могут от него избавиться и пластиковые отходы скапливаются у них в желудках в течении многих месяцев, медленно убивая животных.

Доктор Маркус Эркисен, изучавший проблему пластиковых отходов в странах Персидского залива, отметил, что у некоторых верблюдов в желудках содержалось до 60 килограмм пластика. Отходы заполняют желудок и животное перестает испытывать чувство голода, поэтому перестает есть.

[ + – ] Содержимое желудка умерших верблюдов [ + – ] Содержимое желудка умерших верблюдов

В пустыне нет свалок, но в Дубаи часты песчаные бури и сильные ветры, а переработки отходов как таковой не существует, так что мусор просто разносит по всей стране, даже по самым безлюдным ее уголкам.

"Я был в Дубае, когда ветеринар Ульрих Вернери из Центральной ветеринарной исследовательской лаборатории попросил меня присоединиться к нему в пустыне. Мы нашли пять скелетов верблюдов, занесенных песком. Верблюды знают, что все, что не песок – может быть съедено и в этом проблема", — рассказал доктор Эриксен и добавил, что в отходах размножаются бактерии, что также может убить животных.

[ + – ] Содержимое желудка верблюда среди костей умершего животного

"Это не лабораторное исследование. Это реальная жизнь, и это происходит прямо сейчас со всей популяцией, а не только с отдельным верблюдом", — сказал ученый.

Исследователи полагают, что проблема с пластиковыми отходами появилась относительно недавно и она усугубляется с каждым месяцем. Они загрязняют всю Землю, убивая животных в мировом океане, а как теперь оказалось, и в пустыне.

[ + – ] Верблюды в пустыне Дубая

Гонки на верблюдах очень популярны в ОАЭ и животных продают за баснословные цены. Так, На фестивале-выставке в эмирате Абу-Даби 12 лет назад один из шейхов правящей династии купил верблюда по имени Мабрукан из породы "Асаиль" ("Коренные") за четыре миллиона долларов. В пару верблюду он купил и самку, выложив за нее около трех миллионов долларов.