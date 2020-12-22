ФИФА обвинила своего бывшего президента в растрате средств

В организации утверждают, что Зепп Блаттер причастен к заключению договоров, которые привели к необоснованным тратам.

Международная федерация футбола (ФИФА) выдвинула обвинения своему бывшему президенту Зеппу Блаттеру в растрате средств на Музей мирового футбола, который открылся в Цюрихе в 2016 году.

Об этом сообщается на сайте организации.

В УЕФА утверждают, что владеют доказательствами, что Зепп Блаттер, возглавлявший организацию в 1998 - 2015 годах, причастен к заключению договоров, которые привели к необоснованным тратам.

Отмечается, что предыдущее руководство организации потратило около 160 млн долларов на ремонт и переоборудование здания, которым организация не владеет, а также заключила долгосрочный договор аренды на невыгодных условиях.

В итоге стоимость объекта составила около 565 млн долларов, что значительно превышает рыночные расценки.

УЕФА уже подала уголовную жалобу прокурору кантона Цюрих. Адвокат Блаттера назвал обвинения необоснованными.

Напомним, в 2015 году Зепп Блаттер был отстранен от исполнения своих обязанностей на 90 дней. Прокуратура Швейцарии тогда проводила расследование в отношении Блаттера по подозрению в хищении и преступной халатности.