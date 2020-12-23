Семья устроила рождественскую фотосессию, но их собака Пенни решила "улучшить" снимки (фото)
Несмотря на то, что собака решила испортить новогодние снимки, семья их оставила, так как они были невероятно смешными.
Собака появилась в семье весной 2019 года. Ее взяли из приюта для животных в Салеме, штат Массачусетс, после того, как она, ее 11 братьев и сестер были найдены брошенными в ящике рядом с мусорным баком. Тогда она была очень робкая, но сейчас от застенчивости не осталось ни следа, пишет The Dodo.
"Изначально работники приюта сказали мне, что считали Пенни довольно робкой и застенчивой собакой, они не были уверены, что ей будет комфортно в большом и шумном доме, но я почувствовал необыкновенную связь с ней и поняла, что мы должны ее забрать к себе", — сказала Дина Гринштейн, хозяйка собаки.
Ее застенчивость исчезла, как только она вышла из приюта, и, получившиеся фотографии являются тому подтверждением. Сегодня Пенни чрезвычайно игривая, смешная и озорная собака. Ей нравится жить в доме с большим количеством детей, и ей всегда хочется быть частью всех событий.
Когда Гринштейн планировала семейную рождественскую открытку, она решила, что Пенни тоже должна участвовать, но когда фотосессия началась, Пенни была не в настроении. Она отказывалась спокойно сидеть рядом с детьми, поэтому, в конце концов, Гринштейн решил попробовать сфотографировать только детей. Но Пенни это, конечно же, не понравилось.
По словам Дины она начал лаять, тыкаться в нее носом, облизывать телефон и всяческими способами мешать процессу.
"В итоге я сделала, наверное, сотню снимков в течение 20-минутной фотосессии", — сказала Дина Гринштейн.
Позже Дина и ее дети сели, чтобы рассмотреть все фотографии, и не переставали смеяться над Пенни и ее позами. Просматривая фотографии и восхищаясь всем этим весельем, они все вместе решили так и оставить фотографии для печати.
Они надеялись, что их смешная открытка подарит праздничное настроение всем, включая папу, которому они решили не рассказывать о забавной фотосессии.
"Мужу я ничего не рассказала. Просто попросила его забрать открытку из Walgreens. По его словам, когда он открывал коробку, неудержимый смех переполнял его и он никак не мог остановиться", — отметила Гринштейн.