Новогодний подарок: в Epic Games Store бесплатно отдают Metro 2033 Redux

Игры от украинской студии 4A Games, созданные по мотивам романа Дмитрия Глуховского "Метро 2033", были хитами в год издания

В онлайн-магазине компьютерных игр Epic Games Store начался очередной этап ставшей уже традиционной бесплатной раздачи игр. На этой неделе пользователям кроме прочих предлагаются проект Metro: 2033 Redux. Сообщение об этом появилось на сайте магазина.

Metro: 2033 Redux – это переиздание мультиплатформенных видеоигр "Metro 2033" и "Metro: Last Light", в рамках которого игры претерпели ремастеринг, а также вышли на консоли нового поколения. Это игры в жанрах FPS и Survival horror от украинской студии 4A Games, созданные по мотивам романа Дмитрия Глуховского "Метро 2033". События разворачиваются в постапокалиптической Москве, преимущественно в московском метро.

В 2013 году в мире произошла ядерная война, которая почти полностью уничтожила человечество и превратившая поверхность Земли в отравленную пустошь. Горстка выживших укрылась в глубинах московского метро, а человечество погрузилось в новое Средневековье. К 2033 году под землей выросло целое поколение. Осажденные города-станции борются меж собой за выживание, а вне городов рыщут ужасные мутанты. Главному герою – Артему – предстоит расследовать опасность, надвигающуюся на остатки человечества.

Metro: 2033 Redux – это самая полная и улучшенная версия игры Metro 2033. Она сделана на обновленном графическом ядре 4A Engine, которое позволяет отображать более качественную картинку и повысить общую производительность даже на старых системах.

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В 2010 году, когда игра вышла впервые, она получила огромное количество одобрительных отзывов от критиков по всему миру, которые отмечали "мрачную и пугающую атмосферу", которой, впрочем, создатели не воспользовались в полной мере.

В 2014 году, когда "Metro 2033" и "Metro: Last Light" претерпели ремастеринг и получили название Metro 2033 Redux, то игроков ждало много обновлений. Игры была полностью переделаны на новой версии движка 4A Engine: была улучшена визуальная часть: появилось продвинутое освещение, динамическая погода, более детализированные персонажи, была улучшена анимация персонажей, появились более динамические разрушения и улучшенные эффекты частиц.

Игровой процесс был усовершенствован: был улучшен искусственный интеллект противников, улучшена механика боя и стелса, владение оружием, интуитивное управление. Игроку почти в каждой локации, особенно в главах, действие которых происходит на поверхности, стал доступен ряд новых мест для исследования и поисков амуниции.