Трамп помиловал экс-главу своего предвыборного штаба Манафорта

Пол Манафорт был осужден за финансовые преступления, связанные с его работой в Украине.

Президент США Дональд Трамп объявил о помиловании и смягчении приговоров 29 людям, включая бывшего председателя своей избирательной кампании Пола Манафорта, осужденного за махинации. Об этом сообщает сайт Белого дома.

"Президент Дональд Трамп помиловал 26 человек и частично или полностью смягчил приговоры еще 3 лицам", — сказано в сообщении.

Кроме того, помилован экс-советник действующего президента США Роджер Стоун. Оба они являлись фигурантами дела о вмешательстве России в выборы США, которое расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер.

Ранее президент помиловал еще нескольких осужденных или обвиняемых по результатам расследования Мюллера, в том числе генерала Майкла Флинна, которого судили за дачу ложных показаний по вопросу о его переговорах с российским послом.

Манафорт был признан виновным в налоговом мошенничестве и приговорен федеральным судьей к 7 с лишним годам тюремного заключения в марте 2019 года. Срок его наказания должен был истечь 4 ноября 2024 года. Обвинения были связаны с его работой в Украине в период с 2006 по 2015 годы, когда он был политтехнологом беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

В тюрьме Манафорт провел почти два года. В мае его перевели под домашний арест в связи с пандемией коронавируса.

13 мая Манафорта перевели из тюрьмы под домашний арест из-за проблем с коронавирусом в американских исправительных учреждениях.