Католическая церковь в Германии извинилась за сожжение ведьм

Во времена охоты на ведьм в Европе уничтожили около 60 тысяч человек

Епископ Грегор Мария Ханке из немецкого города Айхштетт пообещал установить на местном соборе мемориальную доску в память об убитых католической церковью женщин, которых обвиняли в том, что они ведьмы, передает The Independent.

По информации издания, между XV и XVIII веками только в этом городе в рамках так называемой охоты на ведьм были замучены и уничтожены около 400 человек. Местная епархия молчала примерно четыре столетия, однако теперь епископ Ханке заговорил о тех событиях, назвав их "кровоточащей раной в истории церкви".

Одним из тех, кто исследовал прошлое епархии города, стал художник из Мюнхена Вольфрам Кастнер. Кампанию за реабилитацию жертв католической церкви он начал в 2017 году, когда ему на глаза впервые попались подлинные протоколы допросов "ведьм". Они настолько потрясли его, что он решил привлечь внимание общественности к этой странице истории.

На площади перед городским собором Кастнер зачитывал документы, где говорилось о том, что переживали жертвы, обвиненные в том, что одни знаются с нечистой силой. Одной из них в 1627 году стала Урсула Боншаб, жена мэра. 36-летнюю женщину арестовали и пытали 20 дней, после чего она "созналась" в обвинениях, которые включали выкапывание трупов мертвых детей, прелюбодеяние с дьяволом и отравление других. Ее обезглавили и сожгли на костре.

Первым же кампанию за покаяние церковью перед невинно убитыми людьми, обвиненными в колдовстве, начал в 2011 году немецкий пастор на пенсии Хартмут Хегелер. За девять лет более 50 городов извинились за свою роль в сжигании ведьм.

[ + – ] Хартмут Хегелер занимается реабилитацией жертв охоты на ведьм в Европе с 2011 года Фото: wn.de

Во времена охоты на ведьм в Европе было убито около 60 тысяч человек, из которых около 25 тысяч – жители немецких земель. Жертвами в основном были женщины, но пострадали также некоторые мужчины и дети.

По словам Хегелера, церковь боялась Реформации, социально-политического движения против феодализма в Западной Европе в XVI веке, принявшего форму религиозной борьбы против католической церкви и папской власти. Поэтому, предполагает он, суды над ведьмами стали одним из средств борьбы с ней.

В Украине в свое время женщины, которых подозревали в колдовстве, также могли понести серьезное наказание вплоть до смерти.