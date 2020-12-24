В Швеции сфотографировали редкого белоснежного лося

У животного отсутствует пигмент в шерсти, отчего он становится слишком заметен в лесу и, как следствие, уязвим

52-летний Роджер Брендхаген, фотограф из шведского Вермланда, гуляя в сельской местности, совершенно случайно встретил белоснежного лося. Об этом пишет Daily Mail.

"За свою жизнь я встречал тысячи лосей, но, когда я встретил этого парня в шведских лесах, я почти потерял рассудок, но, слава богу, я не потерял камеру", — рассказал фотограф. Он сумел сделать несколько снимков и отметил, что его этого первая встреча с лосем такой редкой окраски.

Всего в Швеции обитают около тридцати белых лосей. Отсутствие пигмента делает их очень заметными в лесу и куда уязвимей их собратьев обычного окраса. И встретить их – большая удача и мечта любого фотографа дикой природы.

Белизна лося не связана с альбинизмом, а скорее является результатом рецессивного гена, который заставляет расти мех белым, но с коричневыми пятнами. Таких животных называют пегими, но животное с целиком белой шерстью встретить почти невозможно.

Отмечается, что лоси подобной окраски также водятся на Аляске и в Канаде.