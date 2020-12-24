В римском Колизее восстановят арену, чтобы посетители почувствовали себя гладиаторами

Проект стоимостью в 10 миллионов евро будет завершен не раньше 2023 года

В Римском Колизее появится выдвижной пол, чтобы посетители могли оказаться в центре арены и почувствовать себя гладиаторами. Об этом пишет Daily Mail.

Амбициозный проект, который вернет Колизею исторический вид, обойдется итальянцам в 10 миллионов евро и будет завершен не раньше 2023 года. Кроме прогулок, выдвижной пол будет использоваться для концертов и спектаклей. В мэрии Рима уже заверили, что ничего кровавого на восстановленной арене происходить не будет.

Власти хотят, чтобы пол быстро можно было убрать, обнажая внутренние помещения под ареной, и также быстро выдвинуть.

Исторически, арена Колизея была покрыта досками, их остатки еще можно увидеть в музее. Амфитеатр использовался для боев гладиаторов, боев с дикими зверями и для театрализованных представлений. Известно, что тут также проводились морские сражения. Арену полностью затапливали водой и выпускали специально построенные корабли.

Все механизмы управлялись целой армией рабов, а под ареной находился целый лабиринт служебных помещений: здесь содержались дикие звери, были расположены ремонтные мастерские и помещения для гладиаторов, где они ожидали боя.

Кстати, вопреки многочисленным фильмам, романам и картинам, не все гладиаторские бои обязательно заканчивались смертью одного из них. Хорошо обученные бойцы слишком дорого стоили, чтобы умерщвлять их за один бой.