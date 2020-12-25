В Британии ограбленному 94-летнему шахтеру собрали 20 тыс фунтов пожертвований (фото)

Накануне Рождества в дом пенсионера проникли воры, забрав пенсию, ключи и шахтерскую лампу.

В Великобритании незнакомцы собрали более 20 тысяч фунтов стерлингов (около 760 тыс гривен) для 94-летнего шахтера из города Хорден, дом которого накануне Рождества ограбили воры. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным СМИ, утром 22 декабря 94-летний Тед Грин проснулся в своем доме и увидел, как неизвестные грабят его дом. Он закричал от страха, и грабители убежали с места преступления.

Пожилой мужчина обнаружил, что пропали его пенсия, ключи от дома и машины. Грабители также похитили его любимую шахтерскую лампу.

Он сразу позвонил в полицию и 54-летней дочери Сандре Хокинс.

"Когда я увидела, что произошло, я расплакалась. Я не могла поверить, что кто-то мог так поступить с другим человеком, особенно с пожилым и уязвимым", – рассказала она.

Сын Хокинс Джордан рассказал об ограблении в Facebook. Пользователи соцсети сразу откликнулись на беду. Спортзал, где тренируется Джордан, создал страницу сбора средств, и вскоре удалось собрать более 20 тысячи фунтов пожертвований.

Местные жители предлагали помочь Грину заменить разбитые окна и поменять замки. В его гараже помогли ему заменить ключи от автомобиля.

"Сейчас Рождество, вместе с тем сейчас действительно тяжелые времена: Covid-19, люди теряют работу, и тот факт, что люди на самом деле жертвуют деньги, поразил меня", – сказал Хокинс Джордан.

Стоит отметить, что у 94-летнего пенсионера трое детей, 11 внуков, 19 правнуков и один праправнук.

Вскоре полиция арестовала двоих 25-летних, 26-летнего и 45-летнего подозреваемых в совершении ограбления.

Отметим, ранее в США мужчина с белой бородой ограбил банк в городе Колорадо-Спрингс. Деньги он разбросал по улице. Таким образом грабитель поздравил прохожих с Рождеством.