В Китае обнаружили 23 наскальных изображения Будды возрастом 900 лет (фото)

Рисунки были нанесены на северную сторону горы во времена империи Сун.

23 изображения Будды, высеченных в скале, обнаружили археологи в городе Шахэ, недалеко от деревни Цеджинг в китайской провинции Хэбей, сообщает агентство Хinhua.

По мнению ученых, возраст находки – не менее 900 лет. Наскальные рисунки были созданы во времена империи Сун, правившей в Китае в 960-1279 годах.

Высота самой крупной фигуры, которая находится в центре, составляет приблизительно полтора метра. Тут же были обнаружены каменные таблички с надписями, обрамляющие Будду, изучив которые, ученые пришли к выводу, что это изображение нанесено на скалу в 1078 году. Отмечается, что все фигуры расположены на северной стороне горы.

[ + – ] Высота самой большой фигуры Будды – полтора метра Фото: xinhuanet.com

"Резьба имеет высокую историческую и художественную ценность, и находка предоставит новые материалы для исследования буддизма в этом районе", — заявил директор Института сохранения культурных реликвий города Шахэ Хан Чжиган, добавив, что надписи на плитах представляют не меньшую ценность для исследователей, поскольку дают возможность лучше понять каллиграфию времен династии Сун.

Восемь лет назад, в 2012 году, в провинции Хэбэй, в уезде Линьчжан, уже были найдены 2895 статуй Будды и их фрагментов. Найденные артефакты относятся к периоду государств Восточная Вэй и Северная Ци (534-550; 550-577 годы).

Китайские ученые находят не только культовые фигуры, но и не менее интересные вещи меньшего масштаба. Так, в древней китайской гробнице, расположенной неподалеку от города Цинчжоу археологи наткнулись на предметы из набора для настольной игры. Среди найденных вещей были четырнадцатигранная кость, сделанная из зуба животного, 21 кубик, на гранях которых вырезаны цифры, а также часть разбитой игровой доски, украшенная изображением двух глаз и геометрическими фигурами.