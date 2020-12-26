37-летний Эдвард Сноуден впервые стал отцом (фото)

Сына Сноудену родила его жена Линдси Миллс. Пара тайно поженилась в России в 2017 году

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден впервые стал отцом, о чем сообщил его российский адвокат Анатолий Кучерена.

"Как мы и ожидали, в его семье пополнение. У Эдварда и его супруги Линдси Миллс родился мальчик. Здоровье матери и младенца отличное", – заявил он.

Позже фото новорожденного у себя в Twitter разместил и сам 37-летний отец. Лицо малыша закрыто смайлом.

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"Самый большой подарок — это любовь, которую мы разделяем", – подписал снимок Сноуден.

2 ноября беглый сотрудник главного разведуправления США, который в 2013 году раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами и рассказал о прослушке телефонов мировых лидеров, написал о планах подать документы на получение российского гражданства, куда бежал после слива секретных данных. Свое решение он объяснил следующим образом:

"После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не желаем расставаться с сыном. Вот почему в эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного российско-американского гражданства".

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Сноуден бежал из США в 2013 году. За передачу сведений, имеющих большое значение для национальной безопасности, в родной стране ему грозит до 30 лет лишения свободы. Россия предоставила ему политическое убежище, а в сентябре американец получил бессрочный вид на жительство в РФ.

В интервью газете The Guardian в сентябре 2019 года Сноуден сообщил о своей тайной свадьбе. В 2017 году в одном из российских загсов он сочетался браком с Линдси Миллс. До этого пара была знакома более 10 лет.

Напомним, в марте 2015 года Эдвард Сноуден обратился к властям Швейцарии с просьбой предоставить ему убежище. Однако власти страны не пошли навстречу американцу.

О том, что он станет отцом, стало известно в конце октября этого года после того, как его жена опубликовала в соцсети фото, на котором супруг целует ее в округлившийся живот.