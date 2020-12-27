Плохая примета. Миниатюрная копия Керченского моста начала трещать по швам (фото)

Пешеходный мост в Керчи покрывается трещинами, но остается открытым для местных жителей.

В Керчи на миниатюрной копии Керченского моста, установленного в Комсомольском парке, начали появляться трещины. Об этом сообщает Крым.Реалии.

По данным СМИ, несмотря на появление все большего количества трещин, конструкцию не закрывали для пешеходов.

Первые трещины на мосту появились в начале осени 2020 года. По словам главы администрации Керчи Сергея Бороздина, ремонтные работы должна была выполнить фирма ООО "Стройгарант", которая и монтировала этот объект.

После этого, на мосту появились следы штукатурных работ, но на конструкции продолжают появляться разрывы и продольные трещины.

Копия Керченского моста длиной 55 метров и весом 2,5 тонны была установлена в местном парке осенью 2019 года. Местные власти считали, что таким образом смогут привлечь туристов.

Настоящий же мост через Керченский пролив в аннексированный Крым был открыт в мае 2018 года, когда была запущена автомагистраль. Позже было открыто движение грузового транспорта, а железнодорожная часть моста пока остается недостроенной.

Европейский союз и США выступили против запуска Керченского моста. Украина вышла из договора с РФ о строительстве моста в 2014 году, когда произошла аннексия Крыма.

Напомним, что поезда по Керченскому мосту будут ходить со скоростью не более 20 км/ч. Так называемые "местные власти" утверждают, что такое решение принято, чтобы пассажиры могли насладиться видами за окном.