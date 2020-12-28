В Японии проснулся вулкан: объявлен пятый уровень угрозы

Правительство Японии собрало кризисный штаб

На острове Суваносэ, расположенном на юго-западе Японии, началось извержение вулкана. Правительство Японии собрало кризисный штаб, объявлен пятый уровень угрозы. Об этом пишет Kyodo News.

Метеорологическое управление Японии сообщило, что извержение началось этой ночью. В недрах вулкана Отакэ происходят взрывы, из кратера вместе с клубами пепла выбрасываются раскаленные камни на расстояние до 1,3 км.

[ + – ]

Данных о пострадавших или о разрушениях пока нет. Местным жителям запрещено подниматься на вулкан.

Суваносэ — небольшой остров, на котором проживает всего 81 человек. Жилой район на острове расположен примерно в 4 километрах от кратера. Остров расположен в 230 км к юго-западу от крупного города Кагосима на юго-западном японском острове Кюсю. В предыдущий раз извержение вулкана Отакэ произошло в 2009 году.