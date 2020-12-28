Президент Туркменистана предложил корень солодки в качестве средства против COVID-19

Ноу-хау в борьбе с коронавирусом, как говорится, "лежало под рукой" – солодка повсеместно растет на территории Туркменистана.

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов поручил Академии наук Туркменистана Сапардурды Тойлыеву провести работу по организации научных исследований корня солодки – травянистого растения семейства бобовых – в качестве противодействия коронавирусу COVID-19.

"Мы должны полнее задействовать и возможности произрастающих на нашей земле лекарственных растений в деле охраны здоровья людей", – цитирует заявление Бердымухамедова "Интерфакс-Украина".

По его словам, в стране растет 4 разновидности лечебного растения из 15-ти известных в мире, причем туркменская солодка "значительно отличается своими ценными качествами от других видов, произрастающих во многих местах планеты, так как наш климат создает идеальные условия для накапливания в этом растении многих полезных веществ".

В связи с этим президент Туркменистана приказал министру здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммету Аманнепесову провести соответствующую модернизацию уже действующих в стране фармацевтических предприятий, и приступить к строительству новых.

Также в ходе онлайн-заседания правительства, Бердымухамедов напомнил о том, что ранее он написал энциклопедию лекарственных трав страны, и добавил, что может написать для нее продолжение.

"Как вы знаете, издано 12 томов книги "Лекарственные растения Туркменистана", но неисчерпаемые возможности нашей "зеленой аптеки" вдохновляют на продолжение этого труда", – цитирует президента сайт правительства республики.

В одном из томов энциклопедии Бердымухамедова действительно описаны свойства, биологические особенности, химический состав солодкового корня, который в народной медицине туркмены применяли прежде всего при кашле и заболеваниях верхних дыхательных путей.

По словам Бердымухамедова, современная медицинская наука подтверждает эти свойства: "И сегодня ученые отмечают, что имеющаяся в составе этого растения глицирризиновая кислота препятствует развитию нового коронавируса, с которым борется весь мир".

Как передает туркменское информагентство "ORIENT", президент отметил, что солодковый корень "входит в первую пятерку" перечня лекарственных средств, которые рекомендует Всемирная организацией здравоохранения, что является поводом и для совместной работы туркменских и зарубежных специалистов-медиков, "поскольку в нашей стране накоплен хороший опыт применения этого средства".

Следует отметить, что слова Бердымухамедова не лишены научных оснований. Так, по данным ВОЗ, вещество глицирризин действительно эффективно нейтрализует SARS-CoV-2, а в Лебапском регионе Туркменистана работает агропромышленный комплекс "Буян" по выращиванию и переработке солодки на экспорт.

Напомним, весной президент Беларуси Александр Лукашенко предложил лечить коронавирус водкой, буквально заявив следующее: "Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт – травить этот вирус". Также Лукашенко отмечал, что людей убивает не коронавирус, а хронические заболевания.

Отметим также, что в марте президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов распорядился запретить использовать слово "коронавирус", чтобы информация о пандемии не распространялась, а в стране начали арестовывать людей в масках, чтобы те не сеяли панику.