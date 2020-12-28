В Шанхае задержали мужчину, отравившего создателя игры Game of Thrones

Линь Ци, основатель игровой компании Yoozoo Games, скончался на Рождество.

В Шанхае полиция задержала подозреваемого в отравлении основателя игровой империи Yoozoo Games. Об этом пишет The Guardian.

39-летний Линь Ци скончался 25 декабря, как раз на Рождество, через восемь дней после того, как его доставили в больницу с "острыми симптомами болезни".

Полиция Шанхая сообщила, что в больнице было установлено, что Линь был отравлен. Они задержали коллегу игрового магната по фамилии Сюй. В заявлении полиции говориться, что Сюй изначально был главным подозреваемым.

Шанхайские журналисты выяснили, что он работал в отделе кино и телевидения Yoozoo Games. Студия занималась экранизацией романа "Задача трех тел" для Netflix. Линь, председатель и главный исполнительный директор Yoozoo, был назначен сопродюсером сериала вместе с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Вайсом. Ранее компания выпустила ряд видеоигр для китайского рынка, самой популярной из которых стала адаптация сериала "Игра престолов" – Game of Thrones: Winter Is Coming.

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Согласно Hurun China Rich List, состояние Линь Ци, основавшего Yoozoo в 2009 году, составляло около 6,8 млрд юаней (770 млн фунтов стерлингов). Новости о его смерти были просмотрены в китайской социальной сети Weibo около 300 миллионов раз.