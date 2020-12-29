В США упростят правила полетов дронов для коммерческих поставок

Теперь аппараты смогут летать над скоплением людей.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) с целью упрощения коммерческих доставок изменит правила полетов дронов, разрешив пролеты над скоплением людей. Будут также разрешены полеты в ночное время, но только при условии, если аппараты будут оборудованы сигнальными огнями.

Об этом говорится на сайте организации.

До этого дроны могли летать только над людьми, управляющими устройствами. Это значительно осложняло их использование для коммерческих доставок.

По новым правилам дроны должны быть оборудованы системой Remote ID, которая позволит правоохранительным органам идентифицировать устройства, а также определять место, откуда ими управляют.

Новые правила опубликуют в январе 2021 года и введут в действие через 60 дней после публикации. По данным FAA, в США зарегистрировано более 1,7 миллиона дронов и 203 тысяч лицензированных операторов.

Напомним, компания Amazon получила разрешение властей США на доставку посылок беспилотниками.