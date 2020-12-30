Уже семь жертв: в Хорватии снова произошло землетрясение

Утром, 30 декабря, жители городов Петрини, Загреб и Карловаца ощутили сильные подземные толчки

В Хорватии, которую "трясет" с 28 декабря, утром, 30 декабря, произошло три землетрясения. Люди, боясь, что их дома не выдержат, были вынуждены ночевать на улице, рядом с кострами. Об этом пишет Vecernji List.

Мощность подземных толчков составила 4,7, 4,8 и 3,9 балла по шкале Рихтера. Эпицентр первого землетрясения, произошедшего в 6.15 утра, находился в 12 километрах к юго-западу от курортного города Сисак на глубине 8 километров.

Его также ощутили жители городов Петрини, Загреб, Большая Горица и Карловаца. Потом, через десять минут произошло еще землетрясение, мощностью в 4,8 балла, а затем было еще одно, немного слабее — 3,9.

"Доброе утро, нам не хорошо. Сегодня утром в 6.15 нас снова трясет, коротко, но сильно. Все, что еще не упало, падает и разрушается", — прокомментировал случившееся Даринко Думбович, мэр Петрини.

Напомним, город Петрини "трясет" уже третий раз, первое землетрясение произошло 28 декабря, было зафиксировано два мощных подземных толчка. Многие старые здания были разрушены, люди получили травмы, семь человек погибли на следующий день, когда снова произошло землетрясение. Среди них два серба. Также было разрушено здание Сербской православной церкви в Петрини. Девять тысяч человек остаются без электричества, двести – остались без крыши над головой.

[ + – ]

По данным МИД Украины, по состоянию на вечер вторника, украинцы в Хорватии не пострадали. Здание посольства Украины получило повреждения.