В Ухане заразившихся коронавирусом было в 10 раз больше, чем показывала статистика, – ученые

Китайский центр по контролю заболеваний провел исследование перед приездом международных экспертов.

Исследования Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) показало, что в городе Ухань, откуда началась пандемия коронавируса, могло быть инфицировано почти 5% населения. Об этом сообщает ВВС.

В Ухане проживает 11 млн человек, а результаты нового исследования показывают, что около 500 тыс. человек могли заразиться COVID-19.

Если полученные данные подтвердятся, то это почти в 10 раз превысит официально зарегистрированное число случаев коронавируса в Ухане, которое составляет 50 354 случая.

Такая разница могла возникнуть из-за того, что Китай в официальной статистике не учитывал бессимптомные случаи коронавируса.

В ходе исследования были взяты образцы у 34000 человек в Ухане, а также в более густонаселенной провинции Хубэй, Пекине, Шанхае и четырех других провинциях, говорится в заявлении CDC Китая.

Исследователи обнаружили, что уровень распространения антител в Ухане составляет 4,43%, а в провинции Хубэй — 0,44%.

Новое исследование проводится в преддверии визита международной группы ученых в Ухань для изучения происхождения вируса. Их приезд ожидается в январе 2021 года, этому предшествовали еще несколько месяцев переговоров с Пекином, который не хотел соглашаться на независимое расследование.

Кроме этого, в китайском центре заявили, что данные собирались через месяц после того, как Китай "сдержал первую волну" пандемии. Китайские ученые пришли к выводу, что количество инфицированных людей за пределами Уханя было низким, поэтому меры, принятые в Ухане, предотвратили распространение вируса в больших масштабах.