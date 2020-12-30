Одна встреча с родными привела к смерти пожилой пары из США от коронавируса

Женщина решилась на встречу с детьми, до этого супруги выполняли все рекомендации по социальному дистанцированию и соблюдали карантин

Майк и Кэрол Бруно, пожилые супруги из Чикаго, США, скончались от COVID-19 с разницей в 10 дней, после того, как Кэрол решилась встретилась со своими сыном и дочерью . До этого случая пара была на карантине и избегала контактов. Об этом пишет CNN.

Майк и Кэрол с начала пандемии выполняли все рекомендации врачей, они не ездили на семейные торжества, избегали близких контактов и предпочитали общаться только по видеосвязи. Однако в конце ноября они решили встретиться с детьми и заодно подстричься. На встрече были Кэрол, ее сын Джозеф и дочь Мишель. Мишель работала в парикмахерской, прошла тест на коронавирус, который был отрицательным, и во время визита вся семья носила маски, а также открывала окна для проветривания.

"Я не обнимал сестру, я не обнимал мать. Мишель подстригла меня, мы были в масках", — рассказал Джозеф позже.

В общей сложности они контактировали около 40 минут. А уже через день у Кэрол и у ее дочери появились симптомы коронавируса. Потом заболел Джозеф. Кэрол госпитализировали, но через несколько дней выписали, так как ее состояние улучшилось. Однако после возвращения домой женщине стало хуже и скорая отвезла ее в реанимацию, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пока женщина была в больнице, симптомы проявились и у ее мужа, Майка. Его также госпитализировали. Супруги скончались с разницей в десять дней. В браке они прожили 59 лет.

[ + – ] Майк и Кэрол Бруно

"Даже когда мы думали, что все сделали правильно, мы все равно заболели. Если бы той семейной встречи не было, мои родители все еще были бы живы", — прокомментировал случившееся сын Кэрол и Майка, который сейчас оправляется от коронавируса. Мужчина отметил, что хоть его родители и соблюдали правила в течение долгих месяцев, один промах привел к их смерти. Хотя, встретившись тогда с родственниками, они были уверены, что сделали все правильно и обезопасили себя. Он специально рассказал историю своей семьи журналистам, чтобы привлечь внимание к COVID-19 и еще раз напомнить, что эта болезнь опасна, и уберечься от нее можно, только соблюдая правила

Напомним, сейчас в США более 19 миллионов заболевших коронавирусом. 336 тысяч – скончались.