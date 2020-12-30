Одна встреча с родными привела к смерти пожилой пары из США от коронавируса
Женщина решилась на встречу с детьми, до этого супруги выполняли все рекомендации по социальному дистанцированию и соблюдали карантин
Майк и Кэрол Бруно, пожилые супруги из Чикаго, США, скончались от COVID-19 с разницей в 10 дней, после того, как Кэрол решилась встретилась со своими сыном и дочерью . До этого случая пара была на карантине и избегала контактов. Об этом пишет CNN.
Майк и Кэрол с начала пандемии выполняли все рекомендации врачей, они не ездили на семейные торжества, избегали близких контактов и предпочитали общаться только по видеосвязи. Однако в конце ноября они решили встретиться с детьми и заодно подстричься. На встрече были Кэрол, ее сын Джозеф и дочь Мишель. Мишель работала в парикмахерской, прошла тест на коронавирус, который был отрицательным, и во время визита вся семья носила маски, а также открывала окна для проветривания.
"Я не обнимал сестру, я не обнимал мать. Мишель подстригла меня, мы были в масках", — рассказал Джозеф позже.
В общей сложности они контактировали около 40 минут. А уже через день у Кэрол и у ее дочери появились симптомы коронавируса. Потом заболел Джозеф. Кэрол госпитализировали, но через несколько дней выписали, так как ее состояние улучшилось. Однако после возвращения домой женщине стало хуже и скорая отвезла ее в реанимацию, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Пока женщина была в больнице, симптомы проявились и у ее мужа, Майка. Его также госпитализировали. Супруги скончались с разницей в десять дней. В браке они прожили 59 лет.
"Даже когда мы думали, что все сделали правильно, мы все равно заболели. Если бы той семейной встречи не было, мои родители все еще были бы живы", — прокомментировал случившееся сын Кэрол и Майка, который сейчас оправляется от коронавируса. Мужчина отметил, что хоть его родители и соблюдали правила в течение долгих месяцев, один промах привел к их смерти. Хотя, встретившись тогда с родственниками, они были уверены, что сделали все правильно и обезопасили себя. Он специально рассказал историю своей семьи журналистам, чтобы привлечь внимание к COVID-19 и еще раз напомнить, что эта болезнь опасна, и уберечься от нее можно, только соблюдая правила
Напомним, сейчас в США более 19 миллионов заболевших коронавирусом. 336 тысяч – скончались.