В Монголии зафиксировали первую смерть от коронавируса с начала пандемии

Умерла 76-летняя женщина, которая лечилась в больнице Улан-Батора.

В Монголии впервые с начала пандемии сообщили о смерти человека от коронавируса. Об этом сообщает Xinhua.

По информации издания, умерла 76-летняя женщина, которая лечилась в больнице Улан-Батора.

"Ее беспокоила слабость в грудных мышцах, серьезная респираторная и сердечно-сосудистая недостаточность, высокое кровяное давление, диабет и хронический гепатит С. Ее сопутствующим диагнозом была инфекция COVID-19", – заявили в Министерстве здравоохранения Монголии.

Это первая зафиксированная смерть в стране от коронавируса.

По состоянию на 30 декабря и с начала пандемии в Монголии с населением чуть более 3 миллионов выявили 1 195 больных (824 выздоровели).

Напомним, в этом году в Монголии имела место вспышка бубонной чумы. Причиной заражения людей стало употребление в пищу мяса сурков, которые и являются переносчиками заболевания. Степи Монголии считаются источником "Черной смерти" — эпидемии бубонной чумы, которая в XIV веке сократила население Европы на треть. Болезнь распространяют блохи, живущие на крысах и других грызунах.