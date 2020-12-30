В Белграде неизвестные потушили "вечный огонь", привезенный Лавровым (видео)

Неизвестные залили огонь краской, написав: "Освободители? Нет, никогда!"

В Белграде (Сербия) в ночь на 30 декабря неизвестные потушили "вечный огонь", который в середине декабря зажгли президент Сербии Александар Вучич и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что пламя "вечного огня" в столицу Сербии на Кладбище освободителей привезли российские солдаты.

Неизвестные залили огонь краской и написали: "Освободители? Нет, никогда!" и перечеркнули серп и молот.

Заместитель мэра Белграда Горан Весич осудил этот акт и сказал, что идет следствие.

[ + – ] Зажжение "вечного огня" в Белграде в середине декабря

"Я решительно осуждаю этот насильственный акт, направленный против всех тех, кто героически отдал свою жизнь при освобождении Белграда", – сказал Весич.

Кроме того, уже отреагировало посольство России в Сербии, по инициативе которого был зажжен "вечный огонь", так как раньше в Сербии такой традиции не было.

В сообщении диппредставительства отмечается, что речь идет о "попытке внести раздор в братские отношения" между российским и сербским народами. Российское посольство не исключает, что этот поступок был совершен "по заказу из-за рубежа".

На Кладбище освободителей Белграда похоронены 820 бойцов Красной армии и более 1200 партизан Югославской народной армии. Красноармейцы были воинами Второго и Третьего украинского фронтов, преимущественно украинцы.