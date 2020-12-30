В парке резиденции президента Штайнмайера в Берлине поселился дикий лис (фото)

Животное называют "тайным хозяином дворца".

В парке берлинского дворца Бельвю, который относится к официальной резиденцией президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, поселился лис.

Сообщение об этом появилось в Instagram на странице президента ФРГ.

В посте животное называют "тайным хозяином дворца" и отмечают, что пришла пора дать зверю имя. При этом, в сообщении ничего не сказано о том, когда лис поселился в парке.

"Наш вопрос к вам: как назвать нашу дворцовую лисицу? Из всех предложений федеральный президент выберет имя, которое здесь будет официально озвучено", – сказано в посте.

Подписчики аккаунта президента Германии предлагают назвать лису Бундесфукс (нем. Bundesfuchs – федеральная лиса), а также Барбаросса или Томас.

Дворец Бельвю расположен в Берлине, в северной части парка Тиргартен. Дворец стал официальной резиденцией федерального президента Германии в 1994 году. В этом дворце в центре Берлина федеральный президент Германии работает, встречается с главами государств и правительств, принимает верительные грамоты от новых послов, передает свидетельства о назначении на должность или окончании полномочий канцлеру и министрам, вручает награды, подписывает законы.

[ + – ] Парк Тиргартен

Напомним, руководители немецких зоопарков признались, что оказались в сложном положении и вполне возможно – будут вынуждены убивать своих питомцев, потому что их невозможно прокормить.