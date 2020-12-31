Кадыров приказал объявить вендетту родственникам напавших на копов в Грозном

Несколько дней назад в Грозном произошла перестрелка, один полицейский был убит.

Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал спикеру парламента республики Магомеду Даудову объявить кровную месть родственникам напавших на полицейских в Грозном. Об этом сообщает "Кавказ.Реалии".

"Позови их, предъяви доказательства и затем объяви им кровную месть за нашего убитого товарища", – сказал Кадыров.

Также Кадыров попросил проверить их семью на причастность к террористам. По его мнению, члены их семьи могут сами оказаться бандитами, если смеют "поддерживать этих преступников".

Ранее представители ингушских тейпов (единица организации нахских народов, в частности, ингушей и чеченцев) обратились к Кадырову и заявили, что власти Чечни незаконно задержали родственников убитых уроженцев республики, которые напали на полицейских в Грозном.

"Если они террористы, как вы говорите, предъявите доказательства. Вы похитили ни в чем не виновных отца, мать и сестру убитых. Требуем освободить их", – заявили они.

Отметим, перестрелка в Грозном произошла 28 декабря. В результате был убит сотрудник патрульно-постовой службы, второй коп был ранен. Ответным огнем силовики ликвидировали самих нападавших. Кадыров назвал их террористами.

Кровная месть, вендетта – древнейший принцип, характерный для родоплеменного строя, согласно которому лицо, совершившее убийство, либо кто-нибудь из членов его семьи (рода, племени, клана, группировки) обязательно подлежит смерти в порядке возмездия.