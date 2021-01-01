Глава МИД Швеции возглавила ОБСЕ

Анн Линде заявила, что урегулирование конфликта в Украине будет приоритетной задачей.

С 1 января 2021 года действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сроком на один год стала министр иностранных дел Швеции Анн Линде. На этом посту она сменила премьер-министра Албании Эди Рама, который возглавлял организацию в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"На фоне продолжающихся конфликтов и политического кризиса, которые ставят под угрозу международные законы, демократические принципы и стабильное развитие, ОБСЕ может быть важной многосторонней платформой для решения этих проблем и совместного построения более сильных обществ", – сказала Линде.

По словам нового председателя, в этом году Швеция будет уделять особое внимание европейской безопасности, гендерному равенству, а также разрешению конфликтов в Европе.

"Наши приоритеты как председательствующей страны будут заключаться в том, чтобы подчеркнуть фундаментальные задачи ОБСЕ, защищая порядок европейской безопасности, отстаивая концепцию всеобъемлющей безопасности, и способствуя разрешению конфликтов в нашем регионе", – отметила Линде.

Она пообещала представить свою программу постоянному совету ОБСЕ 14 января.

Линде подчеркнула, что вопросы урегулирования конфликтов в странах зоны ОБСЕ, в частности в Беларуси, Украине и Нагорном Карабахе, будут стоять в повестке дня в начале 2021 года.

Напомним, генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) впервые в истории станет женщина. В третий, финальный, раунд отбора на эту должность вышли две претендентки: экс-министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мен Хи. Одна из них станет седьмым гендиректором ВТО и сменит на этом посту Роберто Азеведу.