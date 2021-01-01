В США скончался 80-летний Сэмюэл Литтл, убивший 93 женщин (фото, видео)

В разное время суды приговорили убийцу к трем пожизненным срокам

Сэмюэл Литтл, которого ФБР охарактеризовало как самого массового серийного убийцу США, скончался в калифорнийской больнице в возрасте 80 лет, передает ВВС со ссылкой на Департамент исправительных учреждений и реабилитации штата.

Врачи ничего подозрительного в смерти заключенного не выявили. По их данным, он страдал от сердечно-сосудистых заболеваний и имел сахарный диабет, из-за чего с 2018 года передвигался только в инвалидной коляске.

Мужчина отбывал пожизненное заключение за убийство трех женщин, однако к моменту своей смерти Литтл признался в том, что в период с 1970 по 2005 год его жертвами стали свыше 90 женщин, большинство из которых были проститутками или наркоманками.

Сэмюэл Литтл был арестован в 5 сентября 2012 года в приюте для бездомных в городе Луисвилл, штат Кентукки, после того, как результаты ДНК связали его с тремя нераскрытыми убийствами в 1987 и 1989 годах в округе Лос-Анджелес. Суд над подозреваемым начался в сентябре 2014 года. Основной доказательной базой послужили результаты ДНК-тестирования и показания свидетелей, которые подверглись нападению Литтла в разные годы.

Он не признал себя виновным, но, в конце концов, был осужден и приговорен к пожизненному сроку без возможности условно-досрочного освобождения и этапирован в тюрьму в городе Ланкастер (Калифорния). Уже после того, как Литтл отказался за решеткой, следователи заявили о том, что он причастен к убийствам в девяти штатах, совершенным с 1970 года.

Правоохранители установили, что мужчина, который был подающим надежды боксером, сначала нокаутировал своих жертв, а затем душил их. Именно поэтому не на всех убитых были ножевые или огнестрельные ранения. Вместо этого многие квалифицированы как наступившие от передозировки или случайные, потому и не расследовались.

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В 2018 году Литтл признался в убийстве 90 женщин на территории 14 штатов, а в ФБР его показания назвали "заслуживающими доверия". В конце 2019 года он признался еще в трех убийствах, а суд приговорил его еще к двум пожизненным срокам.

В ноябре 2020 года Сэмюэл Литтл рассказал о еще одной своей жертве, 17-летней Дороти Гибсон, которую он задушил возле одного из отелей в городе Майами в 1977 году. Всего на его счету, по данным следствия и его словам, 93 жизни.

Федеральное бюро расследований подтвердило причастность американца к убийствам более 50 женщин, а также опубликовало изображения женщин, которые нарисовал сам заключенный, чтобы идентифицировать жертв.

[ + – ] Сэмюэл Литтл рисовал портреты своих жертв Фото: скриншот/YouTube

Следователи считают, что Литтл может быть серийным маньяком, на счету которого больше всего убийств в истории США.

В ноябре прошлого года стало известно о смерти еще одного серийного убийцы. В Британии, в больнице Северного Дарема от коронавируса скончался серийный убийца Питер Сатклифф, по прозвищу "Йоркширский потрошитель". Ему было 74 года. В 1970-ых годах он убил не менее 13 женщин.