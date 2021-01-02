Умер исполнитель главной роли в фильме "Человек-амфибия" Владимир Коренев (видео)

80-летний актер скончался от коронавируса.

В субботу, 2 января, умер народный артист России Владимир Коренев, известный по роли Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия". Артисту было 80 лет.

Об этом рассказала дочь артиста Ирина Коренева, передает "Интерфакс".

"Умер, да. Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом", – сказала она.

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Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Детство Владимира Коренева прошло в Измаиле, позже семья переехала в Таллин, где у него проявился интерес к литературе и театру. Кроме актерской деятельности в театрах и кино, он был педагогом.

В 1961 году во время обучения на последнем курсе ГИТИС артист получил роль в фильме Владимира Чеботарева "Человек-амфибия", благодаря которой и стал известен. В том же году Коренев пришел в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского, где был ведущим артистом.

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Также актер снялся в таких картинах, как "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад и других".

В 1998 году стал народным артистом Российской Федерации.

Кстати, режиссер фильма "Человек-амфибия" Владимир Чеботарев скончался еще в 2010 году.