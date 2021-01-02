В Казахстане официально отменили смертную казнь

С 2003 года в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь, с тех пор в стране не зафиксирована ни одна из них.

В субботу, 2 января, Казахстан отменил смертную казнь. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий закон, передает Tengrinews.kz.

Таким образом Казахстан присоединился ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни". Текст закона публикуется в печати", – говорится в сообщении.

С 2003 года в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь, с тех пор в стране не зафиксирована ни одна из них. Однако суды продолжали приговаривать осужденных к смертной казни в крайних случаях, в том числе за преступления, квалифицируемые как террористические акты.

При этом приговоренные к казни отбывали пожизненное заключение. В случае отмены моратория их могли казнить. Один из последних таких приговоров вынесли в 2016 году в отношении Руслана Кулекбаева. Его признали виновным в совершении теракта в Алма-Аты: он открыл стрельбу по полицейским, в результате которой погибли 10 человек. Мужчина отбывает пожизненное заключение.

Согласно международному протоколу, у Казахстана после отмены смертной казни останется право применять ее в военное время.

Последний приговор о смертной казни был приведен в исполнение еще до объявления моратория в отношении 12 человек в 2003 году. В Казахстане казнь осуществлялась посредством расстрела. До введения моратория в стране было исполнено 536 смертных приговоров.