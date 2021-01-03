Принудительная адаптация. В Чехии заробитчан обязали учить базовые ценности страны

Интеграционный курс стал обязательным для иностранцев, которые планируют остаться в стране на длительный срок.

С 1 января 2021 года в Чехии ввели обязательный адаптационно-интеграционный курс для иностранцев, планирующих остаться в стране на длительный срок. Об этом говорится на сайте интеграционного курса.

В заявлении говорится, что все иностранцы, которые после 1 января 2021 года получили разрешение на долгосрочное пребывание в Чехии или разрешение на постоянное пребывания, должны будут пройти адаптационный курс. Его необходимо пройти в течение года после получения разрешения на пребывание в стране.

Курс будет длиться 4 месяца, на протяжении которых участников ознакомят с базовыми ценностями Чехии, традициями, а также правилами и обязанностями, связанными с проживанием в Чехии. Также иностранцев ознакомят с организациями и учреждениями, которые предоставляют бесплатные консультации.

Зарегистрироваться для прохождения курса можно онлайн, его стоимость составляет 1500 чешских крон (почти 2 тыс. гривен). В случае, если иностранцы не пройдут обязательный курс, их будет ждать штраф в размере 10 тыс. крон (более 13 тыс. грн).

Лекции будут проводиться на чешском языке, но в присутствии переводчиков, которые смогут переводить на английский, арабский, французский, монгольский, русский, сербский, испанский, вьетнамский и украинский языки.

После завершения курса иностранцам не придется сдавать экзаменов. Всем слушателям выдадут удостоверения о прохождении курса.

Отмечается, что новый курс не будет обязательным для иностранцев, которые получили вид на жительство в Чехии до 1 января 2021 года. Также не нужно проходить курс беженцам, иностранцам, приехавшим на учебу, гражданам ЕС и членам их семей.